ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في التوغو إلى 433

سجّلت توغو اليوم خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة التوغولية في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع بذلك إلى 433 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس في التوغو.