التوغو تسجل 27 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التوغولية اليوم، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت في بيان لها حول متابعة انتشار كورونا في التوغو، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 422 حالة.