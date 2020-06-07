شفاء 923 حالة من كورونا في الكويت

سجّلت الكويت اليوم 923 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل عدد المتعافين إلى 20205 حالات.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.