تدريبات بحرية مشتركة بين مصر وفرنسا

تشارك البحرية المصرية نظيرتها الفرنسية في تدريب مشترك بغرض تبادل الخبرات وصقل مهارات عناصر القوات البحرية المصرية وطلابها، وذلك بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش المصري.

وقال تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عبر "فيس بوك"، "غادرت عدد من القطع البحرية المصرية إلى فرنسا للمشاركة في فاعليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك (كليوباترا — جابيان 2019) والذي من المقرر أن ينفذ على مدار عدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين".