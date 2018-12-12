البيان الـ30 للقوات المسلحة المصرية بشأن العملية سيناء 2018

اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الاربعاء البيان الـ30 عن العملية الشاملة سيناء 2018، وذلك فى سلسلة البيانات المتتالية حول سير العملية الشاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وتضمن البيان عددًا من نتائج المداهمات التى تمت خلال الفترة الماضية وأبرزها، قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير سيارة دفع رباعى مختبئة بإحدى المزارع وتدمير مخزن للذخيرة وسيارة بشمال سيناء، وتدمير 61 عربة دفع رباعى، على الحدود الغربية والجنوبية، كما تم القضاء على 3 أفراد شديد الخطورة بالظهير الصحراوى، والقضاء على 24 عنصرا تكفيريا مسلحا شديد الخطورة خلال تبادل إطلاق النار مع القوات، وعثر بحوزتهم عدد من الاسلحة والذخائر.

واكد البيان انه تم القبض على 403 افراد من العناصر الجنائية واكتشاف 342 وكرا لايواء العناصر الارهابية.