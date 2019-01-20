الرئيس اللبناني يعلن عن مبادرة لبدء إعادة إعمار الدول المتضررة

الرئيس اللبناني ميشال عون يعلن عن مبادرة ترمي إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية داعياً إلى وضع آليات فعالة وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها