مصادر محلية تتحدث عن موعد سحب القوات من الحديدة

قالت مصادر في لجنة التنسيق الخاصة بالحديدة غربي اليمن إن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في المدينة ستبدأ الأحد.

وتقضي المرحلة الأولى بانسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات بينما تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر، وكذلك فتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر لإخراج القمح بداخلها وتوزيعها على مدار 11 يوما.

ولم تكشف المصادر عن السبب الذي دفع الفريق الحكومي للموافقة على التنفيذ قبل الاتفاق على تفاصيل المرحلة المقبلة، المتمثلة في الانسحاب من ميناء الحديدة، والاتفاق على ماهية السلطة المحلية والأمنية التي ستحل محل القوات المنسحبة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الأحد الماضي، توصل الطرفين لاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.يذكر أن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية اتفقتا خلال محادثات أجريت في ديسمبر الماضي على سحب القوات بحلول السابع من يناير، لكن الاتفاقية لم تنفذ بسبب تعنت الحوثيين.