القوات الحكومية اليمنية تشكك في انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة
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القوات الحكومية اليمنية تشكك في انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة

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العرب اليوم - القوات الحكومية اليمنية تشكك في انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة

القوات الحكومية اليمنية
صنعاء _ العرب اليوم

ذكر مسؤول أممي بأن قوات الحوثيين بدأت سحب قواتهم من ميناء الحديدة تنفيذا لاتفاق السويد منذ منتصف ليل الجمعة السبت ما يتوافق مع تأكيد مسؤول منهم ببدء مرحلة من إعادة الانتشار في هذا الميناء إلا أن مسؤولا مواليا للحكومة اليمنية شكك في هذه الخطوة التي اعتبر مسؤول آخر أنها تأتي في إطار "محاولة تغيير معنى اتفاق" السويد ويسيطر الحوثيون على الميناء منذ 2014 وتحاول القوات الحكومية استعادتها بدعم من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

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القوات الحكومية اليمنية تشكك في انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة القوات الحكومية اليمنية تشكك في انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة



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القوات الحكومية اليمنية تشكك في انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة القوات الحكومية اليمنية تشكك في انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة



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