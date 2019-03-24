استشهاد شاب فلسطيني شمال قطاع غزة

استشهد اليوم، شاب فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها جراء رصاصة في صدره، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته في تظاهرة سلمية شرق جباليا، شمال قطاع غزة.