عدد المصابين بكورونا في أوكرانيا يتجاوز 21 ألف

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أوكرانيا إلى 21 ألف و584 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها، أن عدد حالات الشفاء بلغ 7575 حالة بعد شفاء 126 حالة، فيما سُجلت 644 حالة وفاة.