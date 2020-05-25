تايلاند تسجل إصابتين جديدتين بكورونا وحالة وفاة

سجلت تايلاند اليوم حالتي إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة التايلاندية أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 3042 حالة وعدد الوفيات إلى 57 ، مشيرة إلى تعافي أكثر من 96 في المئة من المرضى ما يعادل 2928 شخصًا.