أوكرانيا تسجل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفا و382 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 669 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 444 حالة.