ألمانيا تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتصل عدد حالات الإصابة إلى 179717 حالة.

وأوضح معهد روبرت كوخ في بيان له، أن عدد حالات الوفاة بلغ 8411 حالة بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 400 حالة.