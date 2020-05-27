اليابان تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16678 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.