مغادرة الحافلة الأولى من المسافرين عبر معبر رفح

غادرت الحافلة الاولى وتقل " 89 " من الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والجوازات المصرية والاقامات إلى الجانب المصري، وجاري تحضير الحافلات الأخرى بصالة المغادرة، منذ صباح اليوم.