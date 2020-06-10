البرازيل تسجل أكثر من 1200 وفاة بكورونا

قالت وزارة الصحة في البرازيل يوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 32091 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1272 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البلاد حتى الآن 739503 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، كما توفي 38406 أشخاص وهو ثالث أعلى عدد وفيات في العالم.

المصدر: رويترز