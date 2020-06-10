شهدت الساعات الـ 24 الماضية إصابات جديدة بفيروس كورونا في أمريكا والبرازيل ونيكارجوا، حيث سجلت الأولى 20 ألف إصابة، والثانية 32 ألف إصابة، والثانية 1464.

وأعلنت وزارة الصحّة البرازيلية مساء الثلاثاء تسجيل 32.091 إصابة، خلال 24 ساعة، و 1272 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الجائحة إلى أكثر من 38 ألف وفاة.

وقالت الوزارة إنّ الجائحة حصدت حتى اليوم في البرازيل أرواح 38406 أشخاص من أصل 739.503 مصابين بالفيروس، في ثاني أعلى حصيلة إصابات تسجّلها دولة في العالم بعد الولايات المتحدة.

غير أنّ المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقلّ بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوصات المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين، ويقدّر بعض الخبراء أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بـ15 مرة من العدد المعلن رسمياً.

والبرازيل هي ثاني أكثر دولة في العالم تضرّراً من الجائحة على صعيد الإصابات، والثالثة على صعيد الوفيات بعد بريطانيا (40883 وفيات).

وفي نيكاراجوا، أعلنت وزيرة الصحة، مارسا رييس تسجيل 1464 حالة إصابة بفيروس كورونا، و55 وفاة، وسط مزاعم بأن الحكومة تخفي معلومات حول مدى خطورة الجائحة في البلاد.

واتهمت المنظمات الطبية الرئيس دانييل أورتيجا وزوجته ، نائب الرئيس روساريو موريو، بالتقليل من خطورة هذا الوباء وإخفاء حالات الإصابة وتشخصيها على أنها حالات التهاب رئوي عادية.

وكانت شبكة "إل أوبزرفاتوريو سيودادانو كوفيد -19 نيكاراجوا"، المستقلة المعنية برصد المرض، أعلنت عن تسجيل 5027 حالة إصابة مؤكدة، و1114 وفاة حتى 3 يونيو/ حزيران.

فيما سجّلت الولايات المتّحدة مساء الثلاثاء 819 حالة وفاة جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء إلى أكثر من 111.750 وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، أنّ الجائحة حصدت حتى اليوم في الولايات المتحدة أرواح 111.751 شخصاً وفاة من أصل 1.973.803 مصابين.

بالمقابل تماثل للشفاء رسمياً حوالى 518 ألف مصاب.

وتخطّت حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة الـ500 شخص في نهاية مارس/ آذار، وبلغت ذروتها في منتصف أبريل/ نيسان حين فاقت 3000 وفاة يومياً،ومنذ أسبوعين تراجعت هذه الحصيلة اليومية إلى ما دون الألف وفاة.

لكنّ الولايات المتّحدة ما زالت تسجّل يومياً أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.