مقتل 22 مهاجراً في غرق سفينة قبالة سواحل مدغشقر

قُتل 22 مهاجراً حين غرقت سفينتهم، قبالة سواحل مدغشقر في طريقها إلى جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي، على ما أعلنت السلطات البحرية في مدغشقر، الاثنين.

وأفادت هيئة المرافئ والبحر والأنهار، في بيان: «استقلّ 47 شخصاً سفينة سرّاً بنيّة التوجه إلى مايوت، لكنها غرقت»، مضيفة «جرى إنقاذ 23 من الركاب وعُثر على 22 جثة»، في حين تتواصل عمليات البحث عن المفقودين.