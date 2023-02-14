مصرع 20 شخصًا وإصابة 60 آخرين في حادث تصادم في جنوب أفريقيا

لقى 20 شخصا مصرعهم وأصيب 60 آخرون بجروح، إثر حادث سير بمقاطعة ليمبوبو شمالى جنوب إفريقيا.وذكرت إدارة النقل بالمقاطعة الواقعة على الحدود مع زيمبابوي - حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولى) اليوم الثلاثاء، "إن عشرين شخصا لقوا مصرعه بشكل مأساوى فى الحادث عندما فقد سائق شاحنة نقل أموال السيطرة على مركبته، واصطدمت بحافلة ركاب قادمة في الاتجاه المعاكس".

يذكر أن الشرطة بجنوب إفريقيا أعلنت أول فبراير الحالى مقتل عشرة أشخاص فى حادثى إطلاق نار منفصلين ببلدتين بمحافظة "كيب الشرقية".