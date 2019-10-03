اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في قضاء الرفاعي

أفاد مصدر أمني ان الاشتباكات وقعت بين القوات الامنية ومتظاهرين حاولوا اقتحام المجلس البلدي في قضاء الرفاعي، في ذي قار، وقال المصدر للسومرية نيوز، أن القوات الامنية حاولت تفريق المتظاهرين بالرصاص الحي من خلال اطلاق النار عليهم في الهواء.

وأضاف، ان ذلك ادى الى اصابة اثنين من منتسبي القوات الامنية وعدد من المتظاهرين.