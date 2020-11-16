قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل سبعة فلسطينيين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل وذكرت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من بلدة بيت كاحل، واعتقلت آخرا من مخيم العروب شمال المحافظة وفي ذات السياق اعتقلت أربعة آخرين من بلدة سعير شمال شرقي الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها أشارت ذات المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يطا والسموع، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول .