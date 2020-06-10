بلغاريا تسجل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلغاريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 79 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وأفادت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 2889 إصابة ، فيما تماثلت 1623 حالة للشفاء .