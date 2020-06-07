43 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

سجّلت بلغاريا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2711.

وأوضح نظام المعلومات الوطني في صوفيا أن من بين الحالات المصابة بالفيروس المستجد 1006 نشطة، وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم شفاؤهم 1545 شخصًا، وتم تسجيل 17 منهم خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما تم إدخال 155 مريضًا إلى المستشفى ، منهم 12 في وحدات العناية المركز.