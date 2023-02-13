الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين ويهدم منزلا في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابا فلسطينيا من مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم، وهدمت منزل الفلسطيني أدهم بشير في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، واعتقلت شابا.وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت جبل المكبر وشرعت في هدم منزل المقدسي بشير، الذي تبلغ مساحته 140 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، وأضافوا أن قوات الاحتلال حاصرت منزلي والده وشقيقه، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيمن عدنان بشير خلال اقتحامها البلدة.