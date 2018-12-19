الرئيس التونسي يجري مشاورات بشأن دعوة الأسد إلى القمة العربية

أعلن مصدر في الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يجري مشاورات خلال القمة الاقتصادية في لبنان بشأن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية المقرر عقدها في تونس، مارس/آذار المقبل.

نقلًا عن سبوتنيك