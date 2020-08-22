رصدت وسائل الإعلام اللبنانية وصول طائرة مساعدات مصرية إلى بيروت، اليوم السبت، استقبلها السفير المصري في لبنان ياسر علوي وقال "علوي" وفقا لما نقلته وسائل اعلام لبنانية، إن جسر المساعدات بين مصر ولبنان مستمر مؤكدا أن "مصر حاضرة لمساندة لبنان ونحن حاضرون لتقديم الدعم" وأشار السفير المصري في بيروت إلى أن هذه المساعدات هي "امتداد للمساعدات المستمرة منذ ايام بمعدل طائرة كل 48 ساعة" متحدثا عن وصول مساعدات بحرية وهي عبارة عن زجاج والمومنيوم.