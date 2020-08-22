بعد صدمتها في ليبيا تركيا تُوجه تهديد غير مباشر لمصر

قبالرغم من أنّ الوضع في ليبيا حاليا بات واضحًا وأنّ الاتجاه إلى الحل السياسي هو القادم، لكن يبدوا أنّ هذا الأمر ما لم تهواه تركيا خاصة وأنّها ستفقد ثورة الغاز في البحر المتوسط والتي كانت تبحث عنها في ليبيا، لكن تركيا أيضًا خرجت لتثبت للجميع أنّها تمتلك الكثير من الثروات، ودليل اكتشافها لحقل الغاز في البحر الأسود.

وفي هذا الشأن قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن القيمة الاقتصادية لاحتياطيات الغاز المكتشف في البحر الأسود تُقدر بنحو 65 مليار دولار وأضاف دونماز لدى مشاركته في برنامج تلفزيوني محلي، مساء الجمعة، أنه من الصعب التكهن حول أسعار الغاز والنفط في المستقبل وأردف قائلا: "أسعار الغاز والنفط متعلقة ببعضها في الأسواق العالمية، وبالنظر إلى أسعار الغاز خلال آخر 5 سنوات، يمكننا القول إن القيمة الاقتصادية لهذا الحجم (الاحتياطيات المكتشفة) من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 65 مليار دولار".