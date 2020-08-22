عون التقى وفداً من "لبنان القوي" وأكّد متابعته الحثيثة لعملية مسح الأضرار الناجمة عن انفجار المرفأ للتثبت من شفافيتها وشمولها كل المناطق المتضررة بهدف تحديد حجم الأضرار بدقة تمهيداً لتعويض المتضررين وبدء عمليات الترميم