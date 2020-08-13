كورونا يصيب أكثر من 20 مليون شخص عالميا

قالت جامعة "جونز هوبكنز"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، مع حلول صباح يوم 13 أغسطس، وصل إلى 20.2 مليون إصابة وأشار البيان، إلى أن الوباء شمل حتى الآن 188 دولة ووفقا للبيان، أصيب 20620847 شخصا في العالم، بمرض كوفيد-19. وبلغت الزيادة في عدد المصابين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نحو 565 ألفا وخلال فترة الوباء بأكملها، توفي 749358 شخصا من المصابين بالمرض، وتعافى منه أكثر من 12.77 مليون شخص.