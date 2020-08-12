مصر تسجل 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 39 حالة عن معدل الثلاثاء

واصلت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر تراجعها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أقل معدل يومي منذ 5 أغسطس الجاري وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء تسجيل 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 39 حالة عن معدل الثلاثاء. وارتفع إجمالي حالات الإصابة إل 95963 حالة إصابة بينها 5085 حالة وفاة بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة وواصلت عداد حالات التعافي ارتفاعها لتقترب من تخطي حاجز الـ 60% حيث ارتفعت إلى 55901 حالة بعد تسجيل 1013 حالة تعافٍ جديدة.