سجلت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات 7970 حالة.

ولم تسجل وزارة الصحة أي حالات وفاة جديدة لتبقى الوفيات عند 115 حالة.