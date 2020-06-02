ماليزيا تسجل 20 إصابة بكورونا

سجلت ماليزيا اليوم 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات 7877 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الماليزية أنها لم تسجل أي وفيات جديدة، ليبقى إجمالي الوفيات عند 115 حالة.