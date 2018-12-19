أعلن مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، أن المناطق "الرمادية" الأميركية في التنف وما وراء الفرات في سورية، تعرقل التسوية السلمية للأزمة السورية.

نقلًا عن سبوتنيك