تحطم طائرتي إستعراض جوي في الهند

تحطمت طائرتا إستعراض جوي في الهند. وأوضحت إحدى الصحف الهندية، أن الطائرتين قد تحطمتا في قاعدة "يلاهانكا" في مدينة "بنجالور" عاصمة ولاية "كارناتاكا" الهندية.

ولم تذكر الصحيفة مزيداً من التفاصيل بشأن أسباب تحطم الطائرتين أو عدد الضحايا.