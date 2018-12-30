وصول أسر السائحين ضحايا حادث المريوطية الإرهابى لمطار القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد، وفد من أسر الضحايا الفيتناميين الذين كانوا على متن الأتوبيس السياحى والذى تم استهدافه بعبوة بدائية أول أمس بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة .

ووصل وفد أسر الضحايا الذي ضم 5 أفراد، على طائرة الخطوط التركية الرحلة رقم 690 القادمة من اسطنبول، وكان فى استقبالهم نائب السفير الفيتنامى بالقاهرة، بالإضافة إلى مندوبين مكتب الخارجية لإنهاء إجراءات الوصول ومندوبين من وزارتي السياحة والصحة بالمطار ونائب السفير الفيتنامى بالقاهرة.