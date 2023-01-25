هجوم مسلح يودي بحياة شرطي في العاصمة العراقية

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، بمقتل شرطي وجرح آخر بهجوم مسلح غربي العاصمة بغداد. وذكر مراسلنا، أن دورية للشرطة تعرضت لهجوم مسلح في منطقة الغزالي غربي بغداد، أودت بحياة شرطي وجرح آخر.