مجهولون يطلقون النار على حافلة سياحية فى البتراء بالأردن دون وقوع إصابات

أطلق مجهولون، اليوم السبت، النار على حافلة تقل سياحيين من وادى موسى إلى البترا.

ووفقا لوكالة عمون للأنباء الأردنية، قال مصدر أمنى نتج عن إطلاق النار أضرار بالحافلة التابعة لسلطة إقليم البترا دون وقوع إصابات، مضيفا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة