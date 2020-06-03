إندونيسيا تسجل 684 إصابة و35 وفاة بكورونا

سجلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28233.

وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 35 وفاة مرتبطة بمرض (كوفيد-19) الناجم عن الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1698، مشيرةً إلى تعافي 8406 شخصًا.