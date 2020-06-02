إندونيسيا تسجل 609 إصابات جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 27549 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية إلى أن 22 حالة وفاة جديدة مرتبطة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1663 حالة، في حين تعافى من المرض 7935 مريضًا إجمالًا.