صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مسلحو "جبهة النصرة" يحاولون السيطرة على مدينة إدلب السورية

كما أكد لافروف على محاولة إيجاد الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي مولود تشاويش أوغلو