قررت المحكمة تمديد احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق شاهد عباسي و2 من معاونيه، هما وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل ومدير شركة النفط الوطنية السابق شيخ عمران الحق، على ذمة التحقيق في قضية الغاز القطري المسال، حتى نهاية الشهر الجاري، فيما يستمر الجدل حول الصفقة وبنودها التي وقعت فبراير عام 2016.