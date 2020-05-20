الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتقديم الدعم لأفريقيا في ظل تفشي فيروس كورونا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم بالتضامن الدولي مع أفريقيا، حيث حذر من أن فيروس كورونا يهدد تقدم القارة.

وقال غوتيريش في رسالة مصورة:" سوف يفاقم هذا الفيروس الظلم القائم منذ فترة طويلة والجوع وسوء التغذية والإصابة بالأمراض".

وأضاف" بالفعل تراجع الطلب على سلع أفريقيا كما تراجعت السياحة وعائدات العاملين بالخارج.

وجرى إرجاء افتتاح المنطقة التجارية، ويمكن أن يصبح الملايين في فقر مدقع".

ودعا الأمين العام الأممي لاتخاذ إجراء دولي لتعزيز الأنظمة الصحية في أفريقيا والحفاظ على إمدادات الغذاء وتجنب حدوث أزمة مالية.

وقال إنه يجب أن تحصل الدول الأفريقية بصورة عادلة على أي لقاح أو علاج ، مضيفا أنه يجب عليها وقف الصراعات ومواجهة التطرف العنيف.

وأوضح أن أفريقيا سوف تحصل على 200 مليون دولار من المجتمع الدولي، كجزء من دعوته لحزمة مواجهة حالية تمثل ما لايقل عن 10% من إجمالي الناتج المحلي في العالم.

وأكد غوتيريش أن هذه مازالت الأيام الأولى للوباء في أفريقيا، و الارتباك قد يتصاعد سريعا، منوها أن التضامن العالمي مع أفريقيا أمر إلزامي الآن.