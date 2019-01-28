عمر البشير يؤكد ان هناك مشكلة لكن ليست بالحجم أو بالأبعاد التي يثيرها بعض الإعلام

اعترف الرئيس السوداني عمر البشير في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، بأنه يواجه مشاكل واحتجاجات في بلاده، ولكنه قال إنها أصغر مما يحاول الإعلام تصويره، واتهمه بتضخيم ما يحدث. وفي الخرطوم استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات ضد حكم البشير.