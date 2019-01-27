«السيسي» يستقبل عمر البشير في القاهرة

يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، إلى القاهرة في زيارة عمل لمصر تستغرق يوما واحدا، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.