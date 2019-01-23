السودان قبل دعمًا على شكل وقود وحبوب من الإمارات وروسيا وتركيا
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السودان قبل دعمًا على شكل وقود وحبوب من الإمارات وروسيا وتركيا

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الرئيس السوداني عمر البشير
الخرطوم - العرب اليوم

السودان قبل دعمًا على شكل وقود وحبوب من الإمارات وروسيا وتركيا

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السودان قبل دعمًا على شكل وقود وحبوب من الإمارات وروسيا وتركيا السودان قبل دعمًا على شكل وقود وحبوب من الإمارات وروسيا وتركيا



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السودان قبل دعمًا على شكل وقود وحبوب من الإمارات وروسيا وتركيا السودان قبل دعمًا على شكل وقود وحبوب من الإمارات وروسيا وتركيا



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