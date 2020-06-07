أوكرانيا تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا
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أوكرانيا تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا

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العرب اليوم - أوكرانيا تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا
كييف - العرب اليوم

سجّلت أوكرانيا،اليوم، 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 26 ألفا و999 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية أن 12054 شخصًا تماثلوا للشفاء، مشيرةً إلى أنها سجّلت 788 حالة وفاة، وتبلغ أعمار الغالبية العظمى للمتوفين أكثر من 50 عامًا ما نسبته 88 في المئة من مجموع المعنيين.

وأجرت السلطات الصحية الأوكرانية أمس 14994 فحصا عينة للعدوى بالفيروس التاجي المستجد في أوكرانيا ،التي فرضت الحجر الصحي منذ 12 مارس الماضي.

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أوكرانيا تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا أوكرانيا تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا



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