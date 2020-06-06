أوكرانيا تسجل 550 إصابة جديدة بكورونا

سجل مركز الصحة العامة الأوكراني اليوم 550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي المستجد إلى 26514 حالة مؤكدة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية عن المركز قوله في بيان إن خمسة عشر شخصاً توفوا بالفيروس، فيما تعافى 440 شخصاً خلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس في أوكرانيا حتى الآن 11812، فيما بلغ إجمالي المتوفين به 777 شخصاً.