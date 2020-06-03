أوكرانيا تسجل 483 إصابة بكورونا

سجلت أوكرانيا 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفا و823 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية أنه، وفقًا للخريطة التفاعلية لنظام مراقبة وباء الفيروس التابع لمجلس الأمن القومي الأوكراني، سجّلت البلاد 10 الآف و440 حالة تعاف منها 362 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و735 حالة وفاة ، ثمانية منهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.