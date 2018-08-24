أوغلو يؤكد أن بعض الدول قلقة من زيادة التعاون بين تركيا وروسيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن هناك بعض الدول قلقة من زيادة التعاون بين تركيا وروسيا لكننا نؤكد أننا مستمرون في تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد بين وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي سيرغي لافروف