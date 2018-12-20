مسؤول أميركي يكشف تفاصيل جديدة حول قرار الانسحاب المفاجئ من سورية

أعلن مسؤول في الإدارة الأميركية ، أن القادة العسكريين الأميركيين بالمنطقة والمسؤولين عن العمليات ضد "داعش"، أبلغوا بقرار الانسحاب من سورية خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.

وأكد أن القادة العسكريون يعملون في الوقت الحالي على مراجعة الخطط الضرورية لأوامر الانسحاب السريع التي أبلغوا بها. ولفت المسؤول إلى أن "هذه الخطط من المفترض أن تكون جاهزة نهاية الشهر الجاري".

وكشف أن الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من سورية قد يستغرق أربعة أشهر، وذلك لأسباب تتعلق بضرورة "التركيز على حماية القوات المتبقية على الأرض عند الانسحاب".

المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا وايت، قالت عقب إعلان قرار الانسحاب: "لقد بدأنا عملية إعادة القوات الأميركية إلى الوطن من سورية، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من حملتنا"، مشددة على أن التحالف "حرر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، لكن الحملة ضده لم تنته بعد".